POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 12. November 2022:

Sachbeschädigung und Diebstahl an einer Sitzbank Mo., 24.10.2022 00:00 Uhr bis Fr., 28.10.2022, 00:00 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Heinrich-Eberhardt-Straße

Bislang unbekannte Täter beschädigte/n eine Sitzbank an der Heinrich-Eberhardt-Straße in 38304 Wolfenbüttel und entwendete/n sämtliche Holzlatten der Rückenlehne. Diese Belattung wurde offensichtlich sorgsam abgeschraubt und entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallfluchten

1. Mi., 09.11.2022, 18:00 Uhr bis Do., 10.11.2022, 08:00 Uhr 38170 Kneitlingen, Ampleben, Schöppenstedter Weg

In der Zeit von Mi., 09.11.2022, 18:00 Uhr bis Do., 10.11.2022, 08:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannte/r Kraftfahrzeugführer/in einen in einer Grundstückszufahrt am Schöppenstedter Weg in Kneitlingen aufgestellten Blumenkübel aus Beton. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0.

2. Freitag, 11.11.2022, 05:30 Uhr bis 14:30 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Gebrüder-Welger-Straße 3, Am Freitag, 11.11.2022, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:30 Uhr, parkte der Fahrzeugführer eines weißen Kia Sporttage mit Braunschweiger Kennzeichen (BS) sein Fahrzeug im Parkstreifen der Gebrüder-Welger-Straße in 38304 Wolfenbüttel. Als er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug fest. An dem Fahrzeug ist ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro entstanden. Der / Die Unfallverursacher/in hatte sich vom Unfallort unerlaubt entfernt. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

3. Freitag, 11.11.2022, 11:30 bis 12:00 Uhr 38162 Cremlingen, Im Moorbusche, Parkplatz des dortigen Tedi-Marktes

Am Freitag, 11.11.2022, in dem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, stellte die Fahrzeugführerin eines roten VW Golf mit Wolfsburger Kennzeichen (WOB) ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes in Cremlingen ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie frische Unfallschäden an ihrem Fahrzeug fest. Der / Die Unfallverursacher/in hatte sich von unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0.

