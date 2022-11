Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.11.2022:

Peine (ots)

Schaukasten in Lengede beschädigt

Am Abend des 10.11. ist ein Schaukasten am Grubenweg in Lengede beschädigt worden. Mit einem Stein ist die Glasscheibe des Kastens, der dem ASV Glück-Auf gehört, zerschlagen worden. Der Sachschaden dürfte bei rund 200 Euro liegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell