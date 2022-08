Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Glimmende Kippe sorgt für Heckenbrand

Gronau (ots)

Wenn bei der herrschenden Hitze eine nur vermeintlich ausgelöschte Zigarettenkippe auf trockenes Laub trifft, kann es schnell zu einem Brand kommen: Nach ersten Erkenntnissen lag darin die Ursache für ein Feuer, das in Gronau eine Hecke entzündete. Dazu war es am Samstag, 13.08.2022, gegen 11.30 Uhr am Kaisers Kamp gekommen. Anwohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Der Vorfall zeigt: Bei der derzeit heißen Witterung besteht eine hohe Brandgefahr - nicht zuletzt durch Zigarettenkippen, in denen das Glimmen äußerlich nicht mehr feststellbar ist. Das gilt zum Beispiel auch für Zigarettenreste, die achtlos aus dem fahrenden Auto auf die Straße geworfen werden - und erst recht in der freien Natur. Raucher sollten daher Zigarettenstummel nur sachgerecht in einem feuerfesten Gefäß entsorgen. (to)

