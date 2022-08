Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher stehlen Bargeld

Gronau (ots)

An der Bülowstraße in Gronau ist es am Freitag, 12.08.2022, zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus ein, durchsuchten das Innere und entwendet Bargeld. Die Einbrecher hatten sich nach ersten Erkenntnissen an einem Fenster zu schaffen gemacht, das auf Kipp stand. Zu der Tat kam es zwischen 09.00 Uhr und 13.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

