POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 12.11.2022

Peine (ots) - Schaukasten in Lengede beschädigt Am Abend des 10.11. ist ein Schaukasten am Grubenweg in Lengede beschädigt worden. Mit einem Stein ist die Glasscheibe des Kastens, der dem ASV Glück-Auf gehört, zerschlagen worden. Der Sachschaden dürfte bei rund 200 Euro liegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr