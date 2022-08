Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Brandstiftung im Park - Zeugen gesucht

Brüggen (ots)

Am Freitag gegen 19.45 Uhr haben in der Parkanlage am Burgwall zwei größere Gebüsche gebrannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass diese angesteckt wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen für den Abend des 12. August. Wer hat im Bereich des Burgwalls verdächtige Beobachtungen gemacht? Oder wer kennt jemanden, der sich möglicherweise im Nachhinein damit gebrüstet hat, an der Tat beteiligt gewesen zu sein? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (740)

