POL-VIE: Brüggen-Bracht: Autofahrer sucht Zigaretten - zwei Menschen verletzt

Viersen-Beberich (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist um kurz vor Mitternacht der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Bebericher Straße in Viersen in ein geparktes Auto gefahren, hat einen Schaden verursacht, anschließend sein Gefährt aufgesammelt und die Unfallstelle in Richtung Gladbacher Straße ...

