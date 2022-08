Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Fahrer eines Kleinkraftrades fährt in geparktes Auto und flüchtet - Zeugen gesucht

Viersen-Beberich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist um kurz vor Mitternacht der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Bebericher Straße in Viersen in ein geparktes Auto gefahren, hat einen Schaden verursacht, anschließend sein Gefährt aufgesammelt und die Unfallstelle in Richtung Gladbacher Straße verlassen.

Der Besitzer des geparkten Autos befand sich zu dieser Zeit zufällig auf seinem Balkon und schreckte durch den Knall des Zusammenstoßes auf. Er sah, wie der Fahrer des Kleinkraftrades aufstand, sein Fahrzeug aufhob und weiterfuhr.

Unmittelbar hinter dem Flüchtigen hatte ein anderes Auto angehalten. Der Autobesitzer konnte hören, dass dessen Fahrer dem Flüchtigen noch hinterherrief, er solle stehenbleiben. Als der Mann mit dem Kleinkraftrad wegfuhr, blieb aber auch dieser Zeuge nicht an der Unfallstelle, sondern setzte seine Fahrt fort.

Ein weiterer Zeuge kann den flüchtigen Unfallverursacher vage beschreiben. Demnach handelte es sich um einen Mann mit kurzen blonden Haaren, der groß und schlank war. Er trug keinen Helm. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun weitere Zeugen des Unfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Vor allem aber bitten sie den Autofahrer, der direkt hinter dem Unfallverursacher war, sich zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02163/377-0./hei (737)

