POL-VIE: Zwei Radfahrerinnen stoßen zusammen

Nettetal (ots) - Am 11.08.2022 und am 12.08.2022 hat es zwei Brände in Nettetal gegeben. In Nettetal-Breyell brannten am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf ´Ritzbruch´ circa 30 Quadratmeter Maisfeld. Das Feld befindet sich zwischen landwirtschaftlich genutzten Feldwegen. Die Feuerwehr konnte die in Brand geratene Fläche vollständig löschen. In den Morgenstunden des Freitags brannten gegen 03.30 Uhr knapp 30 Quadratmeter ...

mehr