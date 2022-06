Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis - B39 Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen - PM Nr.3

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 16.06.2022 um 11:30 Uhr fuhr der 85-Jährige Unfallverursacher mit seinem VW von der Kirschenstraße in Richtung Speyer. Hierbei übersah er eine 32-Jährige vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin, welche von Speyer kommend in Richtung Hockenheim fuhr. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der Unfallverursacher und seine Beifahrerin, als auch die Geschädigte Fahrzeugführerin, ihre Beifahrerin und ein 7 Jahre altes Kind wurden hierbei leicht verletzt. Sämtliche Beteiligte wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Zeitraum der Unfallaufnahme und dem Abschleppen beider nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, musste kurzzeitig ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung wurde kurz nach 13:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

