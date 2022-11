POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Bedburg-Hau - Alleinunfall: Pedelecfahrer verletzt sich schwer" vom 11.11.2022; 10:59 Uhr

Bedburg-Hau - Schneppenbaum (ots) - Am Freitag (11. November 2022) um 00:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in die Lottoannahmestelle am Klosterplatz einzubrechen. Sie warfen einen Stein ins Schaufenster des Geschäfts, doch dieses hielt stand, so dass der Versuch misslang. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden ...

mehr