Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zwei Motoroller gestohlen und in Waldstück zurückgelassen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. November 2022) zwei Motorroller auf der Ulmenstraße entwendet und diese später in einem Waldstück am Fichtenweg zurückgelassen. Ein Zeuge entdeckte die beiden Roller dort und sah, wie zwei dunkel gekleidete Personen von der Örtlichkeit flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei. Die beiden Kleinkrafträder waren zuvor vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt, die Besitzer hatten den Diebstahl noch nicht bemerkt. Einer der beiden Roller war nicht fahrbereit, die Täter müssen diesen also geschoben haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

