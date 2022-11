POL-KLE: Bedburg-Hau - Alleinunfall: Pedelecfahrer verletzt sich schwer

Rees (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (09. November 2022), 17:15 Uhr bis Donnerstag (10. November 2022), 09:30 Uhr, kam es in Rees an der Straße "Zur Jasba", zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Katalysator eines gelben Mazda MX-5, einer 63-jährigen Fahrzeughalterin. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 ...

mehr