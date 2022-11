Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Versuchter Geschäftseinbruch

Die Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau - Schneppenbaum (ots)

Am Freitag (11. November 2022) um 00:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in die Lottoannahmestelle am Klosterplatz einzubrechen. Sie warfen einen Stein ins Schaufenster des Geschäfts, doch dieses hielt stand, so dass der Versuch misslang. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 504. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell