Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorrad fällt auf Mann

Am Sonntag erlitt ein 58-Jähriger in Ulm Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 13 Uhr versuchte ein Mann seine Moto Guzzi in der Straße Am Eselsberg umzuparken. Dafür schob er die Maschine ein Stück. Dabei stürzte er und das Motorrad fiel auf ihn. Ein Zeuge und die Frau des 58-Jährigen kamen ihm zu Hilfe und befreiten ihn. Allerdings zog er sich dabei leichte Verletzungen zu. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und konnte die Einwirkung Dritter ausschließen.

+++++++ 1615342

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell