POL-UL: (UL) Laichingen/B28 - Feuerwehr und Sanitäter bergen Betrunkenen

Am Samstag stellte die Polizei bei Laichingen einen Führerschein sicher.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr kam ein 41-Jähriger mit seinem Ford zwischen Suppingen und Feldstetten aus bislang unbekannter Ursache von der B28 ab. Das Auto fuhr durch etwa 100 Meter Gestrüpp und blieb dann auf einem Feld stehen. Ersthelfer sowie Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligten sich an der Bergung des leicht verletzten Mannes. Dabei roch der Fahrer stark nach Alkohol. Weil weitere Verdachtsmomente hinsichtlich dem Genuss von Alkohol vor der Fahrt hinzukamen, entnahm eine Ärztin Blut bei dem 41-Jährigen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten noch an Ort und Stelle sicher. Ein Krankenwagen brachte den Ford-Fahrer dann in eine Klinik. Ein Abschlepper lud das Auto auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Ford auf etwa 20.000 Euro. Auf den Fahrer kommt nun mindestens eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

