Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW California entwendet - 17.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg, Unter den Eichen 16.10.2021, 14.00 Uhr - 18.10.2021, 10.43 Uhr

Einen silbermetallic farbenen VW California haben Unbekannte in der Straße Unter den Eichen entwendet. Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf rund 17.000 Euro belaufen. Die rechtmäßige Fahrzeugnutzerin hatte den 15 Jahre alten Kleinbus am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr in der Straße Unter den Eichen ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als sie am Montagmorgen gegen 10.43 Uhr zu dem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass der California verschwunden war.

Besonders auffällig an dem Fahrzeug war ein silberner Fahrradgepäckträger an dem Fahrzeugheck, schwarze Markise an der Beifahrerseite, sowie ein Solarpanel auf dem Dach.

Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell