POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auffahrunfall mit Folgen

hoher Sachschaden und eine verletzte Person

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 31-jährige VW-Fahrerin die Bahnhofstrasse in Blaubeuren. Verkehrsbedingt musste sie anhalten. Auch der hinter dem VW fahrende, 46-jährige LYNK-Fahrer, brachte sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen. Jedoch ein 45-jähriger Opel-Fahrer bemerkte aus Unachtsamkeit die stehenden Fahrzeuge nicht und fuhr mit solcher Wucht auf den LYNK auf, so dass dieser noch auf den VW aufgeschoben wurde. Durch die Kollision wurde die 57-jährige Beifahrerin des LYNK verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Opel war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Blaubeuren war mit mehreren Fahrzeugen und Rettern im Einsatz.

