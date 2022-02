Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Abschlussmeldung: Gefahrguteinsatz der Feuerwehr Bottrop

Bottrop (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung der Feuerwehr Bottrop vom 22.02.2022 - 09:04 Uhr:

Der leckgeschlagene Tankauflieger wurde am frühen Morgen, wie in der o.g. Meldung beschrieben, seitens der Feuerwehr leergepumpt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden aufwändige Spülungen des Behälters und der Kanalisation im Nahbereich durchgeführt. Hierzu wurde eine längere Schlauchleitung vom ehemaligen Bergwerk Prosper Haniel zum Autobahnparkplatz verlegt. Nachdem diese Maßnahmen abgeschlossen und Messungen weitere Gefahren ausschließen konnten, wurde damit begonnen, die kontaminierten Materialien der Feuerwehr vor Ort zu reinigen bzw. fachgerecht zu verpacken, damit diese von einer Spezialfirma zur Reinigung abtransportiert werden konnten. Die Parkplatzfläche wurde im Anschluss ebenfalls gereinigt, bis hier eine Gefahr für Personen und die Umwelt ausgeschlossen werden konnte. Der gesamte Einsatz war gegen 14:30 Uhr beendet. Eingesetzt waren im Tagesverlauf die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bottrop, ebenso wie Fachkräfte des Chemieparks Marl. Einen Dank spricht die Feuerwehr Bottrop auch den umliegenden Feuerwehren aus, welche unkompliziert und schnell mit Materialien ausgeholfen haben, welche in großer Stückzahl benötigt wurden. Hierzu zählten unter anderem Chemikalienschutzanzüge (Be).

