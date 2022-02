Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Aufräumarbeiten nach Sturmtief "Zeynep" dauern weiter an

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Auch am heutigen Samstag beschäftigt Sturmtief "Zeynep" weiter die Feuerwehr Bottrop. Wie bereits in der gestrigen Meldung vermutet, sind viele Schäden an Bäumen und Gebäuden erst heute Morgen sichtbar geworden. Insgesamt wurden bislang knapp 30 weitere Einsatzstellen abgearbeitet. 44 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und 36 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren über den Tag verteilt im Einsatz. Gegen 15 Uhr konnten die letzten ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Gerätehäuser verlassen. Derzeit arbeitet die Berufsfeuerwehr noch einige Einsatzstellen ab. Der Fachbereich Umwelt und Grün der Stadt Bottrop war heute ebenfalls im Stadtgebiet bei der Beseitigung von Sturmschäden tätig. Verletzt wurde durch die Sturmereignisse niemand. Die Feuerwehr Bottrop rät jedoch weiterhin zu höchster Vorsicht beim Betreten von Waldgebieten, da weiterhin mit herabstürzenden Ästen oder umstürzenden Bäumen gerechnet werden muss. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell