FW-BOT: Schlussmeldung Unwetter "Zeynep"

Bottrop (ots)

Bis zum späten Abend war die Feuerwehr Bottrop mit der Abarbeitung unwetterbedingter Schäden beschäftigt. Insgesamt wurden bislang etwa 120 Einsätze im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass am Samstagmorgen noch einige, bislang unbemerkte Einsatzstellen hinzukommen. In der Vielzahl der Fälle waren Bäume umgestürzt oder Äste abgebrochen. Zudem wurden sehr viele Schäden an Dächern gemeldet. Die Feuerwehr Bottrop empfiehlt allen Hauseigentümern, am Samstag ihre Dächer auf mögliche Schäden zu überprüfen. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

Die Forststraße ist derzeit aus Sicherheitsgründen zwischen der Bottroper Straße und Töfflinger Straße gesperrt. Hier müssen in den nächsten Tagen mehrere umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Auch wenn der Wind nachgelassen hat, besteht weiterhin die Gefahr, dass lose Äste herunterfallen oder geschädigte Bäume umstürzen. Deswegen sollte in den nächsten Tagen der Aufenthalt in den Wäldern vermieden werden.

Insgesamt waren ca. 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bottrop im Einsatz. Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr waren an der Abarbeitung der Einsätze beteiligt. Gegen Mitternacht konnten die letzten Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

