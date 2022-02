Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand in Dachgeschosswohnung

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Dienstag den 15.02.2022 gegen 15:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Boy gerufen. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus brannte es in einer Dachgeschosswohnung.

Da davon auszugehen war, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde eine sofortige Brandbekämpfung zur Menschenrettung eingeleitet. Zeitgleich wurde die Drehleiter als zweiter Rettungsweg in Stellung gebracht.

Der Brand konnte von dem eingesetzten Trupp schnell gelöscht werden. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung nach dem Bewohner verlief negativ. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand auf die Wohnung begrenzt werden, sodass der Dachstuhl des Gebäudes intakt blieb. Die Brandwohnung ist jedoch zurzeit nicht bewohnbar.

Nach den Löscharbeiten wurden die unter der Brandwohnung liegenden Wohnungen auf schädlichen Brandrauch kontrolliert. Die Messungen ergaben keine Hinweise auf eingedrungenen Brandrauch und die Bewohner konnten in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz konnte gegen 17:00 Uhr beendet werden. Eingesetzt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Boy.

Zeitgleich ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Südring. Hierzu wurde ebenfalls ein Pressebericht erstellt. (Do)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell