POL-UL: (UL) Ehingen - Fischwilderei angezeigt

Am Sonntag angelte ein Mann bei Ehingen illegal.

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen 54-Jährigen. Dieser hatte unter der Donaubrücke der B465 Stellung bezogen und angelte. Weil dies dem Zeugen verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Die Ermittler trafen den mutmaßlichen Wildangler samt Netzen und Zubehör an, als dieser gerade aus einem Maisfeld kam. In dem Feld hatte er auch seine Rute versteckt, so die Ermittlungen der Polizei. Auf den 54-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Die Angel und das Zubehör behielt die Polizei ein.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1615080

