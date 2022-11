POL-SZ: Pressemitteilung des PK SZ-Bad vom 12.11.2022, 09:00 Uhr- 13.11.2022, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Diebstahl eines Katalysators

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Schlopweg Zeit: 11.11.2022 / 20:00 Uhr - 12.03.2022 / 14:30 Uhr

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Schlopweg an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Katalysator herausgetrennt und entwendet. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grünen VW Polo. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341 / 825-115) zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Katzenwiesenring Zeit: 12.11.2022 / 09:00 Uhr - 12.11.2022 / 22:00 Uhr

Im Verlauf des Samstags kam es im Katzenwiesenring zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus und entwendete hier Bargeld, Münzen und eine Uhr. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1600,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341 / 825-115) zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße Zeit: 13.11.2022 / 03:35 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es innerorts auf der Nord-Süd-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Der 23-jährge Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Audi auf der Nord-Süd-Straße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend, in Richtung der Straße Am Pfingstanger. Auf Höhe des Altstadtfriedhofs kommt der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfährt die Verkehrsinsel zwischen den Fahrbahnen. Auf der Verkehrsinsel kollidiert der Pkw mit zwei Verkehrsschildern und drei Bäumen. Alle drei Bäume werden bei dem Zusammenstoß vollständig entwurzelt. Der Pkw wird im Anschluss über die Gegenfahrbahn bis auf den Gehweg geschleudert und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wird mit einer verletzten Hand und diversen Schürfwunden in das Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Fahrzeugführer wird ein Atemalkoholwert in Höhe von 2,8 Promille festgestellt. Der verursachte Gesamtschaden liegt bei ca. 45000,- Euro. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

