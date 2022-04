Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Kreisstraße 652, zwischen Ahlshausen und Opperhausen Sonntag, 03.04.2022, gegen 05.15 Uhr OPPERHAUSEN (Hep) Ein fast neuwertiger VW T-Roc, besetzt mit 4 Insassen (4 Männer, 20 bis 24 Jahre alt) befuhr die Kreisstraße 652 von Ahlshausen in Rtg. Opperhausen. In einer leichten Rechtskurve geriet der PKW vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss des Fahrers nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und überschlug sich Der PKW blieb auf dem Dach liegend im Böschungsbereich liegen. Alle 4 Insassen wurden dabei verletzt, eine Person davon schwer. Eine der 4 Insassen versuchte, von der Unfallstelle zu flüchten, konnte jedoch zurückgehalten werden. Die örtliche Feuerwehr wurde zunächst eingeschaltet, da in einer Erstmeldung von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, ein Einschreiten der Feuerwehr war aber nicht erforderlich, da sich alle Insassen selbst befreien konnten. Alle 4 Personen gaben bei Eintreffen der Polizei an, nicht verantwortlicher Fahrzeugführer zur Unfallzeit gewesen zu sein. Von allen 4 Insassen wurden Blutproben entnommen, der PKW wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Der VW T-Roc wurde bei dem Verkehrsunfall komplett beschädigt, es liegt ein Totalschaden vor, Schadenshöhe ca. 30.000 Euro Ermittlungen zu dem verantwortlichen PKW Fahrer dauern an.

