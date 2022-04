Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Waldkauz gerettet

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Fischteiche südlich von Wachenhausen

So., 03. April 2022, 08.15 bis 10.00 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (ri). Über die Fischteiche sind Leinen zum Schutz gegen Fischreiher gespannt. Um 08.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich darin eine Eule verfangen hat. Ca. 5 Meter vom Ufer entfernt hatte sich ein Waldkauz mit einem Flügel in einem Fadenkreuz verfangen, hing in der Luft und war schon völlig entkräftet. Die eingesetzten Zivil-Polizeibeamten konnten ihm einen langen Ast zum Halt "reichen". Die alarmierte Feuerwehr betrat mit Wathosen den Teich und konnte den Waldkauz gegen 10 Uhr aus den Leinen schneiden und in die Greifvogelstation Moringen bringen. Hier wird der Waldkauz aufgepäppelt. Ob auch Federn soweit geschädigt sind, dass eine baldige Freilassung zunächst nicht erfolgen kann, muss noch geklärt werden.

