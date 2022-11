Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 15.11.2022:

Peine (ots)

Versuchte Einbrüche in Woltwiesche und Groß Ilsede

In Groß Ilsede stellten Hauseigentümer in der Potsdamer Straße am Morgen des 14.11. fest, dass an einer Hintereingangstür offenbar versucht wurde in das Einfamilienhaus einzubrechen. Entsprechende Beschädigungen stellten die Beamten der Polizei Ilsede ebenfalls fest. Demnach gelang es allerdings nicht die verschlossene Tür zu öffnen.

In der Ortschaft Woltwiesche gelang es in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Gaußstraße einzubrechen. Am Mittag des 14.11. stellten die Eigentümer fest, dass ein Fenster des Erdgeschosses aufgebrochen wurde. Es wurde nichts aus dem Haus entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell