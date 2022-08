POL-ST: Steinfurt-Bu., mehrere Autos aufgebrochen

Polizei Steinfurt

In Burgsteinfurt sind in der Nacht zu Freitag (26.08.22) mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Tatorte liegen zum Teil nur wenige hundert Meter auseinander. An der Straße "Am Eisenwerk" schlugen Unbekannte die rechte vordere Scheibe eines grünen Daihatsu ein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend (25.08.22), 22.00 Uhr und Freitagvormittag (26.08.22), 11.25 Uhr. Entwendet wurde eine Handtasche. An der Straße Buschkamp/Ecke Sonnenschein stellte ein Zeuge am Freitagmorgen gegen 07.10 Uhr fest, dass eine Scheibe eines Renault Megane eingeschlagen worden war. Bisher ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Am Melkeweg schlugen Unbekannte die rechte vordere Seitenscheibe eines silberfarbenen Toyota Yaris ein und stahlen eine Tasche. Die Tat ereignete sich gegen 01.30 Uhr nachts. Zeugen hatten ein lautes Geräusch gehört. Es konnte allerdings kein Täter vor Ort festgestellt werden. Am Buschkamp gingen unbekannte Täter zwei Autos an. Zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und 08.00 Uhr am Freitagmorgen wurde die rechte vordere Scheibe eines grauen 3er BMWs eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Außerdem wurde die linke vordere Scheibe eines Peugeot Boxers zerstört. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und Mitternacht. Auch hier ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. An der Straße "Zum Hegewinkel" schlugen Unbekannte die linke vordere Scheibe eines blauen Peugeot ein - und zwar zwischen Donnerstag, 19.20 Uhr und Freitag, 06.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen ist aus dem Fahrzeug nichts gestohlen worden. Am Sachsenweg wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 08.30 Uhr die vordere linke Scheibe eines blauen Skoda Citigo beschädigt. Die Diebe entwendeten hier eine Ledermappe. Die Polizei in Steinfurt nimmt zu allen Pkw-Aufbrüchen Hinweise von Zeugen entgegen - Telefon 02551/15-4115.

