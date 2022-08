POL-ST: Saerbeck, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Hopsten (ots) - Die Polizei wurde am Sonntagmittag (28.08.) zu einem Verkehrsunfall an die Frerener Straße gerufen. Dort hatte sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 31-jähriger Mann aus Lingen fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der L 595 in Fahrtrichtung Schale. In einem Kurvenbereich in Höhe der Straße "An der Merschbrücke" verlor er ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. ...

