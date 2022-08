Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Motorradfahrer schwer verletzt

Hopsten (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagmittag (28.08.) zu einem Verkehrsunfall an die Frerener Straße gerufen. Dort hatte sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 31-jähriger Mann aus Lingen fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der L 595 in Fahrtrichtung Schale. In einem Kurvenbereich in Höhe der Straße "An der Merschbrücke" verlor er ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Krad rutschte in einen Graben. Der Mann verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro.

