POL-ST: Greven, Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Laer (ots) - Am frühen Donnerstagabend (25.08.) ist die Polizei zu einem Wohnungseinbruch an die Straße "Alter Damm" gerufen worden. Unbekannte Täter drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster auf. In der Wohnung durchsuchten sie diverse Schubladen und ...

