Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfallflucht am Friedenshügel, Polizei sucht Verursacher und weitere Zeugen

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Zeugen

Am Mittwochmorgen (01.06.22), gegen 10.45 Uhr, befuhr eine Fiat-Fahrerin die Straße "Am Friedenshügel" stadteinwärts, als es unvermittelt anfing stark zu regnen und zu hageln. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Marienallee prallte ein anderes Fahrzeug in das Heck des Kleinwagens und schob den weißen Fiat gegen eine Straßenlaterne. Danach entfernte sich der Verursacher, vermutlich ein LKW oder Kleintransporter, von der Unfallstelle, ohne sich um die Fiat-Fahrerin und die Unfallfolgen zu kümmern. Die Fiat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Fiat wurden gelbe Farbanhaftungen sichergestellt, so dass zumindest von einer gelben Teillackierung des Verursacherfahrzeugs ausgegangen werden kann. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen des Unfalls. Vor allem wird der Unfallverursacher gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell