POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Geräusche aus dem Bad

Lippstadt (ots)

Durch Geräusche aus dem Bad wurde ein Bewohner auf einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Ausschacht" am Dienstag (22. März 2022) um 10.05 Uhr aufmerksam. Als er nachfragte, wer dort sei, verschloss der Einbrecher die Badezimmertür und floh durch das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster. Die Polizei setzte zur Absuche des umliegenden Geländes eine Drohne ein. Hinweise auf den Flüchtigen liegen nicht vor. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Einbruch oder einen flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

