Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer auf Radweg übersehen - Ein Leichtverletzter

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (22. März 2022) auf der Walburger-Osthofen-Wallstraße bilanzierte die Polizei einen Leichtverletzten und schätzungsweise 2.600 Euro Sachschaden. Ein 73-jähriger Soester befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Wagen die Walburger-Osthofen-Wallstraße in Richtung Osthofentor. Als er in Höhe des Krankenhauses nach rechts abbiegen wollte, übersah er einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 24-jährigen Fahrradfahrer aus Soest. Durch die folgende Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell