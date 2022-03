Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lenkrad aus BMW entwendet

Soest (ots)

Zwischen Freitag- und Montagnachmittag (21. März 2022) wurde aus einem am Merianweg geparkten BMW das Lenkrad entwendet. Aufbruchspuren waren an dem Wagen nicht zu erkennen. Das Fahrzeug verfügt jedoch über ein Keyless-Go-System. Die Polizei rät, dass die Schlüsselsender in speziellen Aufbewahrungsboxen oder Etuis gelegt werden sollten, damit Autoaufbrecher das Schlüsselsignal nicht zum Öffnen des Autos verwenden können. Zeugen des Lenkraddiebstahls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell