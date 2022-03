POL-SO: Werl-Büderich - Über 800 Liter Dieselkraftstoff abgezapt

Werl (ots) - In der Nacht zu Montag (21. März 2022) wurde der Polizei der Brand einer Mülltonne an einem Kindergarten am Westufflerweg gemeldet. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden ein nahegelegenes Fenster und ein weiterer Mülleimer beschädigt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh) ...

