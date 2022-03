Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz an der Möhnestraße

Warstein (ots)

Circa 4.000 Euro Sachschaden und vom Unfallverursacher keine Spur. Am Samstag (19. März 2022) parkte zwischen 21.20 Uhr und 21.35 Uhr ein schwarzer Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Möhnestraße in Sichtigvor. Bei der Rückkehr des Fahrers stellte dieser frische Kratzspuren am Wagen fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

