Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Nateln - Zeugin meldet auffällige Fahrweise - Autofahrer kracht vor Strommasten

Welver (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (20. März 2022) die auffällige Fahrweise eines vor ihm fahrenden Autos aus Richtung Hamm kommend in Richtung Welver. Das Fahrzeug sei immer wieder auf die Gegenfahrbahn gefahren und touchierte u. a. einen Bordstein. Durch fortlaufende Standortmeldungen konnten zwei Streifenwagenbesatzungen herangeführt werden. Anhaltesignale wurden von dem 60-jährigen Fahrer aus Welver jedoch nicht beachtet. In einer starken Rechtskurve der Brunnenstraße fuhr der 60-Jährige dann über die Gegenfahrbahn direkt vor den Betonstein eines Strommasten. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Wagens aus. Die Fahrweise des Mannes ließ sich später durch gesundheitliche Probleme erklären. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 15.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell