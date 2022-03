Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Aufmerksamer Zeuge - Schlangenlinienfahrt - Blutprobe

Erwitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizeileitstelle in der Nacht zu Montag (21. März 2022) die auffällige Fahrweise eines vor ihm fahrenden Wagens. Der Fahrzeugführer sei bereits mehrfach fast mit der Leitplanke kollidiert und fahre in "Schlangenlinien". Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen daraufhin auf der Soester Straße anhalten. Die Beamten stellten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Aufgrund seines apathischen Gesamtverhaltens besteht zudem der Verdacht, dass der Mann das Auto unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte. Die Polizisten fuhren mit ihm zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Aufgrund von Sprachproblemen muss nun noch die Identität des Mannes und der Umstand geklärt werden, ob er überhaupt im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. (reh)

