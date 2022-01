Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090122-28: Forellendiebe in Engelskirchen-Kaltenbach aktiv

Engelskirchen (ots)

Aus einem Forellenteich in Engelskirchen-Kaltenbach sind in den vergangenen Tagen eine bislang unbekannte Anzahl Fische gestohlen worden. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag (7.Januar), 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Diebe verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände des Fischteichs und fischten eine bislang unbekannte Anzahl Forellen aus dem Teich. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

