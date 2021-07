Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrerin in Alfter überprüft - Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr - Führerschein sichergestellt

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 07.07.2021, gegen 21:20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei eine Pkw-Fahrerin auf der Straße "Am Herrenwingert" aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft der 64-Jährigen wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Die Beamten stellten darüber hinaus auch den Führerschein der Frau sicher.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

