Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Durch Zigarettenrauch Brandmelder ausgelöst (21.01.2021)

Konstanz (ots)

Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Max-Stromeyer-Straße hat am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, beim Rauchen einer Zigarette durch den dabei entstandenen Qualm unbeabsichtigt einen Brandmelder ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Nach Feststellung der Ursache der Alarmauslösung konnte die mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften eingetroffene Feuerwehr wieder abrücken. Ein Einsatz der Wehrmänner war nicht erforderlich.

