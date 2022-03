Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz am Seidenstücker Weg

Soest (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Baumarktes am Seidenstücker Weg kam es am Montag (21. März 2022), zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Zurück blieb ein mit Dellen und Kratzern versehener, weißer Renault Captur und einem vermeintlichen Sachschaden von 2.500 Euro. Die Polizei konnte an dem Renault noch rötliche Farbanhaftungen auffinden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder einem Wagen mit frischen Beschädigungen am rötlichen Lack machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

