Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rixbeck - Motorradfahrer Vorfahrt genommen und abgehauen - Polizei stellt Führerschein sicher

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (22. März 2022) befuhr gegen 19.12 Uhr ein 31-jähriger Lippstädter mit seinem Motorrad auf der Vorfahrtstraße den Liebfrauenweg in Richtung Bökenförde. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Lippstadt die Störmeder Straße in Richtung Lippstadt. Nach Zeugenaussagen querte er hierbei, ohne anzuhalten, den Liebfrauenweg und nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit der hinteren, rechten Seite des Wagens und stürzte zu Boden. Anstatt anzuhalten, fuhr der 18-Jährige mit dem Wagen weiter in Richtung Lippstadt. Ein Zeuge leistete bei dem Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe. Der 31-Jährige wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu Hause vertraute sich der 18-Jährige seiner Familie bezüglich des Unfalls an. Den Angaben zufolge war er nach einem vorherigen Streit emotional aufgewühlt und mit dem Auto losgefahren. Nach dem Unfall war er mit der Situation überfordert und stand unter Schock, woraufhin er weiterfuhr, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Lippstädters sicher und fertigten eine Anzeige. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. (reh)

