FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 7. März 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 248 Mal alarmiert. In 77 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Vier Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 204 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu fünf Brandeinsätzen und in 16 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu fünf Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Feuerwehr entfernt Fingerringe

Wann: 7. März 2022 14:56 - 16:19 Uhr Wo: Altgorbitzer Ring

Eine 63-jährige Frau meldete sich im Feuerwehrhaus der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz. Sie klagte über starke Schmerzen und bat um Hilfe. Beide Ringfinger waren stark angeschwollen und die Ringe auf den Fingern ließen sich nicht mehr abziehen. Die Spezialisten für Technische Hilfeleistung der Feuer- und Rettungswache Albertstadt wurden angefordert, welche mit Spezialwerkzeug anrückten. Mit einem kleinen Trennschleifer wurde unter ständiger Kühlung der Ring zertrennt und die Finger aus der Notlage befreit. Im Anschluss wurde die Patientin vom Rettungsdienst versorgt. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Rettungswache Löbtau.

Laubenbrand

Wann: 7. März 2022 17:12 - 18:41 Uhr Wo: Mansfelder Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein etwa 10 Quadratmeter großes Vordach einer Gartenlaube in Brand. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, zeigte sich eine starke Rauchentwicklung in dem betroffenen Bereich. Anwohner hatten mit Gießkannen und Handfeuerlöschern bereits erste Löschversuche unternommen. Unter Atemschutz nahmen mehrere Trupps mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf. Der Löscherfolg wurde mit einer Wärmebildkamera überprüft. Eine Brandausbreitung konnte verhindert und der Brand mit den vor Ort befindlichen Kräften und Mitteln bekämpft werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Müllcontainer brennen

Wann: 7. März 2022 21:09 - 21:40 Uhr Wo: Johann-Meyer-Straße

Im Bereich der Fichtenstraße sowie der Johann-Meyer-Straße waren aus noch zu ermittelnder Ursache mehrere Kunststoffmülltonnen umgekippt worden. Die Tonnen lagen nebst dem Inhalt brennend auf dem Gehweg und der Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

