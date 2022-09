Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Montagmorgen, gegen 07.35 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Duisburg, im Bereich der Anschlussstelle MH-Dümpten gemeldet. Umgehend wurde der Rüstzug der Feuerwache Broich, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. An dem Unfall waren zwei PKW beteiligt, welche mit jeweils einer Person besetzt waren. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits beide Insassen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden durch die Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vorbeikommenden Krankentransportwagens betreut. Beide Personen wurden nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung an der Einsatzstelle in umliegende Kliniken transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und der Rettungsdienst unterstützt. Während des ca. 30-minütigen Einsatzes wurde der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. (SiS/MSchü)

