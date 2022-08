Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW-Brand greift auf Hecke über

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Nachmittag ist es zu einem PKW-Brand auf der Straße "Am Stoot" in Mülheim-Mintard gekommen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Eine starke Rauchentwicklung wies den Einsatzkräften der Feuerwache 1 den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Eine Mercedes-Limousine brannte im vollem Umfang. Aufgrund der Wärmestrahlung wurde auch eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Der PKW sowie die Hecke konnten mit zwei Strahlrohren schnell abgelöscht werden. Die Fahrerin konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen und kam mit dem Schrecken davon.

Aufgrund der Brandeinwirkung ist der Kraftstofftank des Fahrzeuges aufgeplatzt und der Diesel ergoss sich über die Fahrbahn. Ein Gully-Einlauf wurde durch die Feuerwehr abgedichtet und das kontaminierte Diesel-Löschwassergemisch aufgefangen. Mit Unterstützung des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau der Stadt Mülheim an der Ruhr (Straßenbaulastträger) und einer Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn konnte die Umwelt- und Verkehrsgefahr beseitigt werden.

Die Ortsdurchfahrt Mintard war für circa 2 Stunden gesperrt.

(FLa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell