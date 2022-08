Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brandereignis im Medienhaus

In der Nacht zu Montag gegen 02.40 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Medienhaus am Synagogenplatz alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Broich konnte bereits Brandgeruch wahrgenommen werden. Umgehend wurde die Erkundung des betroffenen 3. Obergeschosses eingeleitet. Aufgrund einer bestätigten starken Rauchentwicklung wurde der Löschzug der Feuerwache Heißen nachalarmiert. Nach aufwendiger Suche konnte der Brandherd in einer Technikwerkstatt lokalisiert werden. Die durch das Brandereignis ausgelöste Sprinkleranlage hat die Brandausbreitung verhindern und das Feuer löschen können. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Aufgrund der ausgelösten Sprinkleranlage breitete sich das freigesetzte Löschwasser bereits über den Brandraum hinaus aus. Mit einem Nasssauger konnten die Einsatzkräfte einen Teil des Wassers aufnehmen und somit einen größer werdenden Wasserschaden eindämmen. Für den Einsatz waren die Einsatzkräfte etwa eine Stunde gebunden. Das anschließende Aufsaugen des aus der Sprinkleranlage ausgetretene Löschwassers dauerte zwei weitere Stunden. Der Einsatz war in den frühen Morgenstunden gegen 05.50 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand.

