Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Duplizität der Ereignisse, zwei Verkehrsunfall fast zeitgleich

Mülheim an der Ruhr (ots)

Ein Unglück kommt selten allein. Fast zeitgleich wurden der Leitstelle der Feuerwehr zwei Verkehrsunfälle an der Bergstraße in Broich und auf dem Uhlenhorstweg in Speldorf gemeldet. Der erste Notruf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um kurz vor 11 Uhr. Im Kreuzungsbereich Berg Straße/Konrad-Adenauer-Brücke waren ein Van und ein PKW frontal kollidiert. Beide Fahrer konnten ohne den Einsatz schweren Gerätes die Fahrzeuge verlassen. Die beiden alleinfahrenden Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Die Bergstraße war für circa 60 Minuten gesperrt.

Um kurz nach 11 Uhr erreichte ein weiterer Notruf die Leitstelle. Der Anrufer schilderte einen Verkehrsunfall auf dem Uhlenhorstweg. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Dank der Hilfe einer zufällig anwesenden Ärztin und einen Trupp des Bauhofes der Stadt Mülheim an der Ruhr konnte ein verletzter Fahrer medizinisch versorgt und die Unfallstelle fachgerecht abgesichert werden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes erfolgte die Übergabe des Patienten an die Berufskollegen des Rettungsdienstes. Der Fahrzeuglenker wurde mit Notarztbegleitung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Der Uhlenhorstweg war für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

