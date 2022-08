Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in Mülheim an der Ruhr - keine Verletzten

Am Dienstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 13.39 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hingbergstraße gemeldet. Diese alarmierte daraufhin die Löschzüge der Wachen Broich und Heißen zur Einsatzstelle. Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits ihre Wohnung verlassen. Der zuvor von den Bewohnern eingesetzte Feuerlöscher hatte eine stärkere Brandausbreitung verhindert. Durch die Feuerwehr wurde der Brandherd in der Küche gelöscht und die Wohnung gelüftet. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Für die Dauer des Einsatzes war die Hingbergstraße im Bereich der Heinrichstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (SiS/DR)

